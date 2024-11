VÍDEO – Motocicleta é furtada em condomínio no Centro de Brusque

Na madrugada de sexta-feira, 2, para sábado, 3, uma motocicleta foi furtada em um condomínio localizado na rua Gustavo Halfpap, no Centro II de Brusque. O crime, registrado por uma câmera de segurança, aconteceu por volta das 3h20, mas só foi percebido nesta segunda-feira, 4.

De acordo com uma moradora, o criminoso entrou no prédio forçando a porta da garagem central, ganhando acesso ao interior do condomínio.

As imagens mostram ele com uma chave de motocicleta em mãos. Antes de furtar a motocicleta, ele tenta ligar outro veículo usando a chave, mas não consegue. Na segunda tentativa, ele consegue e conclui o furto.

A motocicleta levada é uma Honda CG 150 Fan ESI de cor preta, com placa MGR7C39. Capacetes também foram furtados. A Polícia Civil de Brusque já foi acionada pela vítima para investigar o caso.

A moradora solicita que qualquer informação que possa ajudar na recuperação da motocicleta ou na identificação do suspeito seja comunicada às autoridades.

Veja o vídeo

