Motorista perde o controle do carro ao passar por lombada e colide contra outro veículo na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Uma colisão entre dois carros foi registrada na noite do domingo, 3, na rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí. O incidente aconteceu por volta das 23h50 e causou apenas danos materiais.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu no km 05,300 da rodovia, quando um Renault Sandero Stepway, conduzido por uma mulher de 26 anos, perdeu o controle ao passar por uma lombada.

O veículo seguia no sentido Brusque-Itajaí e, ao desviar para evitar a mureta, acabou colidindo lateralmente com um Fiat Palio Attractive, que também seguia no mesmo sentido. O Fiat era conduzido por uma mulher de 43 anos, residente em Itajaí.

Segundo o relatório, o tempo chuvoso pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

A PMRv foi acionada via central de atendimento às 23h50, sinalizou o local e registrou o boletim de ocorrência. Após o atendimento, ambos os veículos foram liberados e as condutoras seguiram sem necessidade de atendimento médico.

