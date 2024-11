História sobre a chegada dos imigrantes italianos em Guabiruba será contada em documentário

Em comemoração aos 150 anos da chegada dos imigrantes italianos em Guabiruba, uma série documental será lançada no dia 7 de novembro na Câmara de Vereadores do município. Dividida em oito episódios, a série faz um apanhado sobre a colonização, o legado dos imigrantes e para onde aponta o futuro de seus descendentes.

A concepção do projeto é de Amilton Stedile, descendente da primeira leva de italianos que chegaram em 1875 e se estabeleceram no Lageado Alto, atual território de Guabiruba.

Entusiasta da cultura trazida pelos seus ancestrais, Stedile tem um longo histórico de envolvimento com o resgate da memória, dos costumes e do folclore atuando em entidades como a Associação Cultural Italiana de Guabiruba, o Circolo Trentino di Guabiruba e o Grupo Folklorístico Tutti Buona Gente.

“Eu quis deixar um presente para os guabirubenses registrando a forte presença da nossa cultura na formação identitária do município durante esses 150 anos”, afirma.

Além de descendentes, também foram entrevistados pesquisadores como o padre Eder Claudio Celva, que foi um dos idealizadores do Memorial Ítalo-Guabirubense Sacristão Francesco Celva, e a reitora da Unifebe Rosemari Glatz.

Com a coordenação geral de Amilton Stedile, a “Web Série 150 Anos da Imigração Italiana em Guabiruba” conta com a jornalista Giselle Zambiazzi no roteiro, entrevistas, direção e edição, Andrei Müller na assessoria de projeto e a Griô Filmes na captação de imagens e edição.

Este será o primeiro material audiovisual sobre a imigração italiana no Vale do Itajaí-Mirim a ser lançado. O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Guabiruba, por meio da Fundação Cultural de Guabiruba. Após o lançamento oficial, todo o material será disponibilizado gratuitamente no YouTube com versões acessíveis com LIBRAS, legendas e audiodescrição.

Leia também:

1. VÍDEO – Motocicleta é furtada em condomínio no Centro de Brusque

2. Casa de Natal do Brilhante, em Itajaí, anuncia encerramento das atividades

3. VÍDEO – “Ficamos embaixo de chuva”: pais passam madrugada em fila para matricular filhos na escola Rio Branco, em Brusque

4. GALERIA – Crianças se vestem de santos para celebração na Igreja Matriz, em Brusque

5. Obras do lote 2 da Beira Rio sentido Dom Joaquim iniciam neste mês

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: