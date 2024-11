Identificada jovem catarinense que morreu em acidente de bungee jump no Paraná

Foi identificada como Jussara Vitória Alves de Oliveira, de 24 anos, a jovem que morreu em um salto radical no Paraná. O acidente aconteceu neste domingo, 3. Ela trabalhava em um posto de combustíveis em Araquari.

O acidente

Jussara estava em uma excursão que saiu de Joinville para Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a jovem sofreu uma queda e bateu contra uma pedra no Parque Ecológico Lagoa Azul. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Polícia Civil investiga

Inicialmente, os bombeiros informaram que seria um salto de bungee jump. A Polícia Civil do Paraná informou à reportagem de O Município Joinville que a princípio a modalidade seria rope jump.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial que investiga a morte de Jussara. As equipes estão realizando diligências a fim de estabelecer a dinâmica do acidente e esclarecer os fatos. Os laudos complementares são aguardados para auxiliar no andamento das investigações.

