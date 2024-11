Prefeitura de Brusque renova convênio com Lar Menino Deus; valor do novo contrato aumentou 18% em relação ao anterior

Nesta segunda-feira, 4, foi realizada a assinatura da renovação do convênio entre a Prefeitura de Brusque e o Lar Menino Deus. A instituição que acolhe pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, que viviam em situação de vulnerabilidade social.

O novo convênio, assinado pela secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Gascoin, e pelo presidente do Lar Menino Deus, Graziano Andrade Grigório, estabelece um repasse de R$ 292,2 mil, divididos em 14 parcelas mensais de R$ 20,8 mil.

Este aumento de 18% em relação ao contrato anterior, que era de R$ 17,5 mil mensais, permitirá, segundo a prefeitura, que a instituição amplie e reforce seu atendimento, que atualmente conta com 13 vagas para acolhimento de pessoas com deficiência.

A secretária Fabiana Gascoin destaca a importância do convênio para o custeio dos cuidados oferecidos pela instituição.

“O Lar Menino Deus realiza um trabalho muito importante e com excelência. Entendemos que com a renovação do convênio e o aumento no repasse, eles possam manter a qualidade no atendimento e o bem-estar das pessoas que vivem lá”.

