Procon de Brusque formaliza primeiro acordo em novo modelo de parceria com Judiciário

O Procon de Brusque realizou, na última quinta-feira, 31, o primeiro acordo dentro da nova parceria com o Poder Judiciário, que foi celebrado no final de outubro, com o objetivo de trazer mais celeridade nas causas entre o consumidor e as empresas envolvidas.

Considerado um marco histórico, o acordo foi celebrado entre o consumidor Luciano Sutter e a empresa Fornecedora Tim S.A., numa causa envolvendo cobranças indevidas e cessação de contratos de cunho publicitário.

O acordo foi realizado com sucesso e encaminhado para o Juizado Especial por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para homologação judicial.

“Considero positiva a atuação do Procon em parceria com o Poder Judiciário em defesa dos direitos do consumidor, pois agora este se sente seguro de que realmente seu direito será respeitado e efetivado”, afirmou a diretora do Procon, Raquel Schoening.

Leia também:

1. VÍDEO – Motocicleta é furtada em condomínio no Centro de Brusque

2. Casa de Natal do Brilhante, em Itajaí, anuncia encerramento das atividades

3. VÍDEO – “Ficamos embaixo de chuva”: pais passam madrugada em fila para matricular filhos na escola Rio Branco, em Brusque

4. GALERIA – Crianças se vestem de santos para celebração na Igreja Matriz, em Brusque

5. Obras do lote 2 da Beira Rio sentido Dom Joaquim iniciam neste mês

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: