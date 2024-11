Motorista perde controle de caminhonete e capota na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Na manhã desta segunda-feira, dia 4, um acidente de trânsito foi registrado na rodovia Antônio Heil, no bairro Campeche, em Itajaí. Por volta das 11h50, uma motorista de 58 anos capotou uma caminhonete Chevrolet S10, na qual estava acompanhada por uma passageira de 42 anos. Felizmente, nenhuma das duas sofreu ferimentos graves. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

De acordo com o relatório da PMRv, o veículo seguia no sentido Itajaí-Brusque quando, ao mudar de pista da esquerda para a direita, encontrou uma poça d’água na altura do quilômetro 16,5.

Ao atravessar o trecho alagado, a condutora perdeu o controle da caminhonete, que saiu da pista e capotou. No momento do sinistro, o clima era chuvoso.

A PMRv realizou a sinalização da área e confeccionou um boletim de ocorrência. Após os procedimentos, o veículo foi liberado para a condutora. A ocorrência foi encerrada às 14h15, com a rodovia devidamente liberada para o tráfego.

