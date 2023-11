Com ou sem Zirke, PP avalia quem será candidato a prefeito de Guabiruba pelo partido em 2024

Nos bastidores da política de Guabiruba, o PP, partido que governa a cidade desde 2013, avalia possíveis candidatos para disputa do cargo de prefeito nas eleições de 2024, daqui aproximadamente um ano. Não é certo, por exemplo, que o prefeito Valmir Zirke (PP) dispute novamente o cargo pelo partido.

Em tese, por já estar na função, Zirke é o “candidato natural” à reeleição, mas a postura do chefe do Executivo não tem agradado parte dos filiados da legenda. Recentemente, houve atritos entre Zirke e os próprios vereadores da base do governo, ou seja, do PP.

Uma fonte do PP que conversou com a reportagem de O Município relata que, apesar do descontentamento dos filiados, já era esperada uma postura “individualista”, como define, de Zirke enquanto prefeito de Guabiruba.

“Esperava-se que isso fosse acontecer. É um jeito particular do Zirke de administrar. O Zirke tem essas decisões individualistas. Não digo que ele errou, mas foram muito individuais. Agora, ele vem colhendo as decisões que tomou”, afirma.

Por outro lado, o interlocutor detalha que a postura do prefeito não o impede de disputar a reeleição pelo PP, justamente por ser um comportamento que já era esperado. “Ele já era assim antes de ser prefeito”, diz.

Conversas com MDB e PSD

O prefeito comenta que tem o objetivo de disputar a reeleição pelo PP. No entanto, ele detalha que a busca por mais quatro anos na Prefeitura de Guabiruba ocorrerá independente do partido que estiver filiado.

“Tenho intenção de ir à reeleição. Estou no PP ainda. Posso mudar de partido também. A intenção é ficar no partido, a não ser que o PP ache outro nome [para disputar as eleições de 2024]. Então, eu mudaria de partido”, comenta.

Zirke conta que já conversou com o MDB, mas não há nada concreto. Ele é próximo também do deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD-SC) e avalia a possibilidade de trazer o PSD para Guabiruba.

“Estou fora do páreo oficialmente”, diz Matias

Parte do partido também gostaria que o ex-prefeito Matias Kohler retornasse à prefeitura. Ele foi chefe do Executivo por oito anos e elegeu o sucessor Zirke, então vice-prefeito, nas eleições de 2020. Matias, porém, descarta a possibilidade de ser candidato.

“Eu já tenho uma decisão que foi tomada após a Covid-19 que tive no fim do meu mandato em 2020: estou fora do páreo oficialmente. Eu já comuniquei isso para o partido. Estou aqui para contribuir com aquilo que Guabiruba precise, independente de partido, mas como candidato não mais”, afirma Matias.

O grupo que gostaria de ver o retorno de Matias como candidato também cogita a participação do empresário Ivan Luiz Tridapalli, o Vavá, ex-vice-prefeito e dono do Supermercado Carol, em uma chapa com o ex-prefeito.

“Corre bastante também [nos bastidores] um pedido muito grande dos filiados pelo retorno do Matias como candidato. O pessoal gostaria muito. Quanto ao Vavá, que é filiado ao partido, há um pedido para que ele forme uma dupla com o Matias”, revela a fonte do PP.

Matias, porém, relata que está completamente afastado das discussões políticas e diz que tentativas de participar de qualquer decisão o “empurram” para dentro do processo. Neste momento, então, o ex-prefeito pretende focar na saúde e na família.

Zirke, questionado sobre como avalia o pensamento de filiados do partido que querem outros concorrentes na disputa pelo PP e não ele, diz não entender o motivo e defende a própria administração.

“Não entendo essa conversa que há no PP, de outro nome [para disputar as eleições]. Da forma que a administração vem trabalhando no município, é uma pena se não for dada continuidade nesse trabalho. Eu continuo firme, sendo candidato à reeleição, independente de partido”.

Presidente da Câmara cotado

Outro nome que pode concorrer a prefeito nas eleições de 2024 é o presidente da Câmara de Guabiruba, vereador Waldemiro Dalbosco (PP). Ele, porém, avalia a possibilidade de se filiar ao PL para disputar o cargo.

Waldemiro nega qualquer chance de formar uma chapa com Zirke. “Com o PP, sim”, diz, em sinal que pode se aliar ao partido caso deixe a legenda para ser candidato. “Com o Zirke, não”, completa.

O vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann, é filiado ao PL. O interlocutor do PP, porém, avalia que Cledson não deve concorrer nas eleições caso não seja para ser vice de Zirke novamente.

O prefeito afirma que não entende a postura de Waldemiro e lamenta a atitude dele em negar veementemente uma composição de chapa. Zirke acredita que, caso deixe o PP, o partido pode acabar dividido.

“O Waldemiro, eu não sei… Depois que ele assumiu como presidente, a conversa dele é diferente do que era no passado. Pensar dessa forma é um direito dele. É uma pena que ele, como presidente da Câmara, pense assim, pois é dividir o partido”, opina.

Por fim, Zirke provoca o presidente da Câmara e afirma que é necessário fazer uma pesquisa de intenção de voto para definir qual é o “nome mais forte” para concorrer a prefeito. “Eu tenho certeza que o nome dele (Waldemiro) não é o mais forte”, finaliza Zirke.

