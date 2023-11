Com PL em alta, dois vereadores de Brusque devem se filiar ao partido

Dois vereadores governistas de Brusque têm a ida encaminhada para o PL, partido do prefeito André Vechi, de olho nas eleições de 2024. Segundo uma fonte que falou com O Município, Nik Imhof, vereador mais votado da cidade na última disputa eleitoral e ex-líder do governo Ari Vequi, deve trocar o MDB pelo PL. Rick Zanata, atualmente no recém-criado PRD, pode ter o PL como destino. No caso dele, porém, há a possibilidade de se filiar ao Novo.

O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e, em Santa Catarina, é liderado pelo governador Jorginho Mello, além de contar com uma bancada federal formada por seis deputados, e estadual, por 11. A sigla passou a ser ainda mais cobiçada em Brusque com a eleição vitoriosa de Vechi e do vice-prefeito Deco Batisti (PL) em setembro.

O suplente de vereador Leonardo Schmitz (PRD), que exerce o cargo durante licença do titular Ivan Martins (Republicanos), é outro nome do governo que também deve migrar para o PL ou para outro partido que integra a base. Atualmente, a bancada do PL na Câmara conta somente com o vereador Valdir Hinselmann.

Caso as trocas se concretizem, o PL teria a segunda maior bancada da Câmara, levando em consideração que Ivan volta ao cargo ainda neste ano após o período de licença. O Republicanos segue com quatro vereadores, enquanto o PL teria três, seguido por DC, PP e Podemos com dois; e MDB e PT com um cada.

