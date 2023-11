Justiça condena homem que cometeu furtos em diversos bairros de Brusque

Um homem foi condenado a sete anos de prisão após cometer diversos furtos pelos bairros de Brusque. Os crimes aconteceram entre junho e julho e de 2022.

Segundo consta no caderno policial, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 16h20min, o denunciado estava na rua Adriano Schaeffer, no Centro, quando abordou a vítima solicitando seu celular para fazer uma ligação à sua mãe.

O homem emprestou o celular, e, enquanto fazia a ligação, o denunciado perguntou se ele poderia pegar uma garrafa de cachaça que estava em cima do banco da praça.

Ao retornar, a vítima percebeu que o réu havia sumido com o celular, avaliado em R$ 800. Quando os policiais chegaram no local, o réu negou ter furtado o aparelho. Ele disse que o celular havia caído no poço da praça.

Furto no Centro Empresarial

No dia 17 de julho de 2022, por volta das 22h, o denunciado, com mais um homem e uma mulher, arrombaram uma janela do Centro Empresarial de Brusque e acessaram o imível.

Eles furtaram um encaixe de clarinete avaliado em R$ 3 mil. Consta no inquérito que esta não foi a primeira vez que o réu invadiu o local.

Ele já havia entrado no prédio no dia 27 de junho ele causou dano a um cano de água do prédio. Na ocasião, as câmeras de segurança flagraram o ato.

Furto no Guarani

No dia 19 de julho de 2022, por volta das 5h, o réu arrombou um estabelecimento comercial localizado no bairro Guarani. Ele furtou dois óculos, uma caixa de som, cinco celulares, uma jaqueta e a chave de uma motocicleta que estava na empresa.

Os itens furtados foram avaliados em aproximadamente R$ 5 mil. Dias depois, um funcionária do local estava em um supermercado no Centro e viu o réu usando um dos óculos furtados e avisou o proprietário do item.

O dono dos objetos foi até o supermercado e viu que o réu também estava com fones de ouvido e um celular que foram furtados. Ele recuperou os itens e não acionou a polícia.

No dia 20 de julho de 2022, por volta das 12h20min, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre dois homens, no centro da cidade.

Ao se deslocarem ao local da ocorrência, um dos homensinformou que brigou com o réu, pois ele havia lhe oferecido um aparelho celular pelo valor de R$100, e, após efetuar a compra, descobriu que o telefone era furtado.

Frente aos fatos, o aparelho foi apreendido pelos Policiais, os quais identificaram o proprietário como sendo a empresa, verificando que se tratava de produto de furto.

Furto no Jardim Maluche

No dia 25 de julho de 2022, por volta da 1h, o ré, junto de uma mulher, arrombou uma papelaria localizada no bairro Jardim Maluche.

Chegando ao local, eles arrombaram a porta dos fundos da papelaria e acessaram o imóvel. Foram furtadas quatro calculadora, 17 canetas, duas lancheiras, 12 mochilas, dois kits com 12 pincéis, um pirógrafo, um kit de giz pastel, um livro, um kit de caneta hidrográfica, um kit e tinta guache e uma gaveta de escritório..

Os itens foram avaliados em R$ 2,8 mil. Na manhã deste mesmo dia, a PM recebeu a informação de que na avenida Bepe Rosa, nas proximidades dos Correios, estavam depositados alguns objetos de origem suspeita.

Ao chegarem no local, foi localizada uma mochila preta com diversos objetos que eram produto de furto, inclusive itens da papelaria vítima.

Alguns dias depois, em rondas, os policiais encontraram o denunciado e realizaram sua abordagem, oportunidade em que ele confessou a prática do furto na papelaria, levando a equipe até o local onde havia deixado alguns dos pertences subtraídos.

Frente às informações, os agentes se deslocaram ao local indicado, também nas proximidades dos Correios, onde encontraram a caixa registradora.

Condenação

O réu foi condenado pela Justiça a sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 78 dias-multa. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.

