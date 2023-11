Mais de 60 profissionais são formados pelo Senai de Brusque em parceria com Prefeitura de Botuverá

Mais de 60 profissionais dos cursos de Panificação e Construção Civil foram formados pelo Senai de Brusque. A formatura aconteceu na Câmara de Vereadores de Botuverá. A capacitação funciona com parceria entre a Prefeitura de Botuverá, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Senai. Esta é a quarta turma formada do Projeto Qualifica Botuverá.

Para a coordenadora de educação profissional do Senai, Fabiane Fantoni Winter, a formatura não apenas celebrou as conquistas dos formandos, mas também destaca o comprometimento da comunidade em investir no desenvolvimento de habilidades práticas, gerando aprendizado e proporcionando mais opções de renda.

“Temos muita satisfação em apoiar os municípios que investem no futuro dos seus moradores por meio da educação. Sem dúvidas o impacto dessas oficinas será sentido não apenas pelos formandos, mas em diversas esferas da cidade, que passam a dispor de mão de obra especializada no mercado de trabalho”, completa ela.

Além de Fabiane, o evento também contou com a presença do prefeito Alcir Merisio, o vice-prefeito Valmor Costa, o gerente de operações do Sesi Senai do Vale do Itajaí Mirim e da Foz do Rio Itajaí, Rafael Diego Schveitzer, e a secretária de Assistência Social, Jussara Oliveira.

Cursos em destaque

Pães, pizzas, hambúrgueres, doces de compotas, doces finos, bolos de frutas e doces de travessa foram algumas das habilidades aprendidas pelos 48 alunos que fizeram parte do curso de panificação. As aulas foram distribuídas nos períodos vespertino e noturno, proporcionando uma experiência inclusiva e acessível aos participantes.

Já na construção civil, os 14 alunos aprenderam desde a instalação de divisórias até o revestimento cerâmico, pintura, conceitos hidráulicos e instalações elétricas. E puderam colocar seus conhecimentos em prática nas próprias instalações da Prefeitura.

Para Silvana Meneghini, gerente executiva do Sesi Senai do Vale do Itajaí Mirim e da Foz do Rio Itajaí, os cursos não só mudam vidas mas auxiliam no desenvolvimento econômico das regiões. “O aumento da mão de obra especializada é um incentivo também à criação de novos negócios e ao desenvolvimento de serviços já existentes com mais profissionalismo”, encerra.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: