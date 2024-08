O Brusque foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0 neste domingo, 18, na Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Figueiredo marcou o gol de uma partida que também teve um gol anulado de Alex Ruan, em lance muito ajustado e revisado pelo VAR. Com o resultado, o quadricolor fica há quatro jogos sem gols marcados e cai uma posição ao fim da rodada, ocupando agora o 19º lugar.

Primeiros instantes

O jogo começou com as duas equipes se estudando, com muitos erros de passe. O Brusque tinha mais posse de bola. mas sem objetividade no ataque. A primeira chegada com mais perigo foi do Coritiba.

Quando o quadricolor mantinha a posse de bola na frente, não conseguia entrar na área, e não desenvolvia as trocas de passe. O Coritiba começa a gostar do jogo e a avançar suas linhas a partir dos 20 minutos.

Coxa abre o placar

Com o Brusque errando muitos passes, o Coritiba parte para o ataque, com algumas bolas alçadas à área. O gol é marcado aos 26 minutos, com Brandão cabeceando para a área e Figueiredo completando um lindo voleio para abrir o placar.

O Marreco tentou a resposta imediata. Dentinho recebeu em profundidade, avançou sozinho e bateu cruzado, rasteiro. Pedro Morisco fez bela defesa.

Pouca ação

Aos dois minutos, Guilherme Queiróz recebeu lançamento, mas perdeu ângulo. Tentou o cruzamento rasteiro, mas houve um desvio, que complicou a vida de Pedro Morisco. Fez uma boa defesa o goleiro do Coxa.

Alex Ruan quase foi expulso aos sete minutos. Uma entrada dura sobre Morelli não acertou o adversário em cheio. O árbitro alagoano Denis Serafim foi chamado ao monitor do VAR para revisar o cartão amarelo e aplicar o vermelho. Contudo, entendeu que não foi jogada para expulsão.

Polêmica

O Brusque teria chegado ao empate aos 24 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Serrato fez belíssimo lançamento a Alex Ruan, que finalizou na saída de Pedro Morisco. O assistente anulou o gol num lance muito ajustado. Após uma longa revisão do VAR, foi confirmado o impedimento.

Lá e cá

Aos 29, o quadricolor ainda quis pedir um pênalti. Diego Tavares caiu na disputa na área com Bruno Melo, e a bola bateu na mão do defensor do Coxa, em movimento involuntário.

O Coritiba quase ampliou aos 37, com uma bomba de Lucas Ronier, defendida no reflexo por Matheus Nogueira. No minuto seguinte, Dentinho chutou firme de fora da área e obrigou Morisco a fazer boa defesa. Aos 40, belíssima jogada do Coxa, aproveitando falha de Wallace, terminou com um chute de Castilho sem perigo, para fora.

Instantes finais

Embora o Brusque buscasse o ataque tentando o empate, foi o Coritiba quem quase ampliou. Aos 48, Lucas Ronier fez belo passe para Brumado que tentou driblar Matheus Nogueira. Cara a cara com o adversário, o camisa 1 conseguiu fazer grande defesa.

No último lance do jogo, Wellissol pegou a sobra de um cruzamento e chutou rasteiro. A bola passou à direita de Pedro Morisco.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Goiás às 21h desta quarta-feira, 21, na Serrinha. Na quinta, 22, o Coritiba visita o Sport na Arena de Pernambuco, com apito inicial às 21h.

