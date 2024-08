Colisão entre dois carros é registrada na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Na tarde deste domingo, 18, por volta das 14h50, um acidente de trânsito envolvendo dois carros ocorreu na rodovia Antônio Heil, em um trecho do bairro Limoeiro, em Brusque. O acidente resultou em danos materiais e não deixou vítimas. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender à ocorrência.

Segundo as informações apuradas no local, o acidente envolveu um Volkswagen Saveiro, com placas de Cascavel (PR), conduzido por um homem de 61 anos, e um Volkswagen T-Cross, com placas de Jaraguá do Sul (SC), conduzido por um homem de 56 anos.

De acordo com a equipe, o Saveiro seguia pela rodovia no sentido Brusque-Itajaí, quando, ao tentar cruzar a rodovia, não se atentou à aproximação do T-Cross, obstruindo sua trajetória e provocando a colisão.

Ambos os veículos sofreram danos significativos na parte frontal, mas estavam em bom estado de conservação, assim como a documentação e a condição dos condutores.

O local do acidente, uma pista dupla em perímetro urbano, estava bem sinalizado, com boa visibilidade e iluminação, e o tempo era bom no momento da colisão. A velocidade máxima permitida na área é de 60 km/h.

A guarnição da Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local e registrou o boletim de ocorrência de sinistro de trânsito, encerrando a operação às 16h50. Os condutores foram liberados após o atendimento.

