Com renovações confirmadas, Brusque chega a 21 atletas com contrato para 2024; veja quem são

A terça-feira, 29, foi agitada nos bastidores do Brusque FC. Após anunciar, pela parte da manhã, as primeiras renovações de contratos, o clube continuou trabalhando e divulgou mais jogadores que continuarão no plantel de 2024.

O destaque para o pacotão de renovações vai para a dupla Wallace, capitão do Brusque em 2023, e Rodolfo, um dos jogadores mais experientes do time e que tem identificação com o torcedor. Ambos renovaram até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024.

Além da dupla, integram a lista de renovações o goleiro Matheus Nogueira, zagueiro Éverton Alemão, atacante Guilherme Queiroz, lateral-esquerdo Alex Ruan, volante Madison, meio-campista Jhemerson, meia Dentinhos e os centroavantes Olavo, Luizinho e Diego Tavares.

Com exceção do Éverton Alemão, que renovou por 2 anos com o clube, o restante da lista segue no time até o final da Série B de 2024.

O Brusque FC também informou que renovou por 3 anos com o lateral-esquerdo Ângelo, de 22 anos. Porém, ele foi emprestado ao Campinense para a disputa do Campeonato Paraibano.

Sob contrato

Até o momento, os seguintes jogadores têm contrato válido para 2024:

Goleiros

– Anderson (emprestado pelo Inter de Lages até o fim do Catarinense)

– Jordan (emprestado ao Sport. Contrato com o Brusque até 2025)

– Matheus Nogueira

Zagueiros

– Dionatan (da base, relacionado em súmula em 2023. Contrato até 30/04/2026)

– Éverton Alemão

– Wallace

– Ianson

Lateral-esquerdo

– Alex Ruan

– Ângelo (emprestado ao Campinense até o fim do Paraibano 2024)

Volantes e meias

– Madison

– Diego Mathias

– Jhemerson

– Dentinho

– Rodolfo

Atacantes

– Diego Tavares

– Guilherme Queiróz

– Luizinho

– Maurício Garcez (emprestado ao Coritiba. Contrato com o Brusque até 30/06/2026)

– Neto (da base, relacionado em súmula em 2023. Emprestado ao Coritiba. Contrato com o Brusque até 15/08/2027)

– Olávio

– Pedoca

– Robinho (da base, relacionado em súmula em 2023. Contrato até 31/08/2026)

