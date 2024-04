Começam a ser sentidos os efeitos do aumento de até 200% nas taxas dos cartórios

Nas caladas

Este espaço sempre alerta que no final do ano no Legislativo estadual se faz um esforço concentrado para “limpar” a pauta de projetos pendentes de votação. É o momento ideal para oportunistas de plantão, entre eles o nosso Judiciário. Foi numa dessas votações relâmpago que passou projeto reajustando as taxas dos cartórios em até 200%, em vigor desde o dia 1º deste mês. Estão causando espanto, principalmente no setor imobiliário e da construção civil. Taxas que oscilavam entre R$ 5 a R$ 6 mil, passaram para R$ 12 mil, diz a Associação Catarinense de Construtores e Afins.

Discriminação

Fez bem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa derrubar, por unanimidade, projeto de lei que obrigava novos funcionários do Poder Executivo estadual a submeter-se a exame toxicológico. Seria uma odiosa discriminação. Por excluir os novos admitidos no Legislativo e Judiciário. Qual a diferença?

O sonho

Na passagem de Bolsonaro por Florianópolis e região no início da semana o que mais se viu foram pré-candidatos a prefeito, de cidades médias e grandes, cercando o entorno do ex-presidente, quando não indo diretamente a ele, para convencê-lo a fazer uma visita a seus municípios até as eleições. Uns têm certeza de que isso é uma garantia quase total de sucesso nas urnas. A conferir.

Deboche

Esse desavergonhado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve a pachorra de defender, em discurso, anteontem, o famigerado e indecente quinquênio para magistrados, alegando que o benefício não afeta “o equilíbrio das contas públicas”. Cara de pau! Na mesma terça-feira, uma nota técnica elaborada pela consultoria do próprio Senado advertiu que o peso financeiro da proposta pode ir a R$ 81 bilhões, tal o leque de categorias que acham que podem ser beneficiadas com aquela imoralidade.

Coincidência infeliz 1

Coincidentemente, no Dia Mundial do Livro, anteontem, Lula, do alto de sua conhecida sapiência às avessas, mandou um recado ao respeitado e culto ministro Fernando Haddad, sugerindo que ao invés de ler um livro, perca algumas horas e converse mais com o Senado e na Câmara. Lamentável saber que um presidente da República veja perda de tempo na leitura de um livro.

Coincidência infeliz 2

Uma pesquisa internacional em 57 países demonstrou que houve queda no número de leitores de livros. O Brasil ficou em 52º lugar. O deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD), anota, a propósito, que em sua cidade natal, Blumenau, não há mais bancas de revistas e livros; deram lugar a tabacarias.

Cancelada

“O Globo” informou ontem que Bolsonaro mudou a agenda que faria anteontem em SC após descobrir que Adeliana Dal Pont, pré-candidata do PL à prefeitura de São José, criticou sua gestão durante a pandemia da covid. Após ver vídeo que mostra o posicionamento dela à época, o ex-mandatário cancelou a passagem de sua motociata pelo calçadão do bairro Kobrasol.

Contra todos

O PL deve ir de chapa pura nas eleições para a Prefeitura de Joinville. Conforme o pré-candidato a prefeito pelos Liberais, deputado Sargento Lima, a decisão de correr sem coligações foi tomada em grupo e deveria se tornar pública mais perto do período eleitoral, mas “pessoas de outras legendas, que buscavam um melhor cenário para um projeto político” se anteciparam e começaram a plantar notícias falsas de que estariam com o PL. “E num possível embate entre eu e o atual prefeito (Adriano Silva), a esquerda estaria do lado dele, jamais ao meu lado, o que é normal é compreensível”, diz.

Bilhão e tostão

O mesmo Supremo Tribunal Federal que, por artimanhas jurídicas, tem livrado corruptos de pagar bilhões do que comprovadamente roubaram, é o mesmo que agora absolveu um homem condenado por furtar 20 metros de fio e 10 lâmpadas da iluminação de Natal, em Florianópolis, avaliados em R$ 250. Sem mais comentários.

No ar

A Latam ampliará de 4 para 10 o número de voos semanais na rota Florianópolis-Santiago a partir de julho. O crescimento em 150% da operação tem como objetivo fortalecer a conectividade internacional do Paraná. Os incrementos na rota começam já a partir de maio, aumentando de 4 para 7 voos semanais. As passagens aéreas para os novos voos já estão disponíveis.

