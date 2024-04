Abel Moda Vôlei realiza campanha em busca de recursos para disputar a Superliga A

A Abel Moda Vôlei realiza uma campanha em busca de recursos para disputar a Superliga A. Segundo o técnico do time, Maurício Thomas, são necessários no mínimo R$ 3 milhões para disputar em pé de igualdade com os adversários.

“Nós já disputamos a Superliga A e, por falta de recursos, éramos a equipe com menos dinheiro, ficamos na lanterninha. Não queremos isso de novo. Queremos apresentar toda competência da equipe e todo esforço que estamos fazendo desde que o time foi criado, há menos de cinco anos,” diz.

Thomas recorda que há quase 15 anos, quando o time da Brasil Telecom veio transferido de Brasília para Brusque, o orçamento já era perto de R$ 3 milhões. O valor será para investir no reforço do time e preparo das atletas.

“Até dia 30 de abril temos que dar retorno para a Confederação sobre a nossa participação”.

Campanha

Até o momento, já houve interesse do poder público e de um dos patrocinadores da primeira fase renovar o apoio, com o objetivo de garantir a participação na Superliga A.

“Não vamos desistir. Estamos em campanha e tenho certeza que iremos conseguir o valor necessário para nossa participação”, diz Thomas.

O Abel Moda Vôlei conta, atualmente, com os patrocinadores: Havan, Transbens, Unifebe, Prefeitura de Brusque, Comitê Brasileiro Clubes (CBC), Azambuja Mais, Florisa Tinturaria, Zen Sá, ATL Fitness, Dragons Land Academia e os restaurantes Simons, Montibeller, Donna Dunna, Mr. Grill, Caça e Tiro Ipiranga, Saragoça, Espeto de Prata, Portal do Sabor, Apiúna, Free Dom, Gruta, Degustus´s, Nido e Panelaço. Porém, para disputar a Superliga A vai precisar de muito mais patrocinadores.

