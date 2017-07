Começam a surgir os favoritos para avançar no Campeonato Amador de Futsal de Guabiruba

Teve de tudo na 3ª rodada do Campeonato Amador de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique, disputada neste sábado, 8, no ginásio municipal João Scheffer. Os cinco jogos da noite, somente do torneio masculino, tiveram goleadas, viradas, placar mínimo e jogadores expulsos.

Com o fim da rodada, Martins e Atlético Guabirubense se juntam a Tor Soccer na liderança isolada de seus grupos, e já se apresentam como favoritos para passar à próxima fase.

No primeiro jogo da noite, Atlético Guabirubense venceu Monster Factory, que fazia a sua estreia, por 8×3. O Atlético, líder da chave 3, abriu 4×0 no primeiro tempo.

Depois do intervalo, o Monster se arriscou mais e conseguiu fazer três, mas o adversário manteve o ímpeto ofensivo.

Na segunda partida, o Juventude, que perdeu na rodada passada, foi novamente derrotado, desta vez para Amigos da Pelada.

O jogo foi bastante disputado em ambos tocaram a bola em busca do Gol, prevalecendo a insistência de Amigos, que levou por 5×3.

Goleada e placar magro

O terceiro jogo da noite foi o de placar mais elástico. Caresias se impôs desde o início com uma marcação forte e um ataque rápido. fechando a partida em 5×0 contra Pavachi, lanterna da chave A.

José Caresias, do Caresias, destacou que o adversário correu muito e era muito forte, mas que seu time conseguiu se impor pela vontade de vencer.

O jogo mais magro da rodada foi o do penúltimo jogo da noite, quando Martins venceu Paulinho Lanches pelo placar mínimo, muito em razão do ótimo trabalho dos goleiros, que evitaram que a bola tocasse as redes em diversas ocasiões.

Farias, que havia acabado de entrar, marcou um belo gol, pelo lado direito de ataque. Paulinho Lanches buscou o empate, mas parou no goleiro Zé, que não deixou passar nada.

O técnico Júnior, do Martins, ficou satisfeito com o resultado, apesar da dificuldade em fazer gols.

“Uma partida de futsal com apenas um gol aqui nesse ginásio é uma raridade. Mérito das defesas, inclusive do nosso goleiro Zé que defendeu um tiro livre”, disse.

Virada e expulsões

Poço Central e Amigos da Bola fecharam a rodada. Poço até saiu na frente, mas acabou goleado por 6×2. Após o primeiro gol do adversário, Rafael, do Amigos da Bola, fez três gols em sequência. Ele ainda marcaria os outros três da sua equipe. O jogo também foi marcado por três expulsões.

Sem rodada feminina

Não foi realizado, neste fim de semana, nenhum jogo do torneio feminino, que volta no próximo sábado, 15, com o jogo entre o líder Tor Soccer e o terceiro colocado, Boos Futsal.