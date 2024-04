Cometa Thatcher: chuva de meteoros será visível em SC

A chuva de meteoros líridas, comum no mês de abril, será visível em Santa Catarina a partir deste domingo, 21, com pico previsto para segunda-feira, 22. Segundo o astrônomo amador Jocimar Justino, a chuva de meteoros consiste nos detritos deixados pelo cometa Thatcher.



“Quando esses detritos, consistindo principalmente de pequenas partículas de poeira e rocha, entram na atmosfera da Terra, eles queimam, criando os traços luminosos no céu conhecidos como meteoros”, explica Jocimar.

Conforme o astrônomo amador, quem quiser apreciar o fenômeno deve observar o céu nos dias 21, 22 e 23, das 00h até o amanhecer. “Sendo que o melhor horário é por volta das 4 da manhã”, acrescenta.

“Os líridas são conhecidos por seus meteoros rápidos e brilhantes, e em alguns anos, a chuva pode produzir uma taxa de cerca de 100 meteoros por hora, embora o típico seja cerca de 20 meteoros por hora”, conta Jocimar.

No sul do Brasil, a estimativa é de 10 a 20 meteoros por hora no dia 22.

