Bazar do Hospital Azambuja reúne fila de pessoas neste sábado

Uma enorme fila de pessoas foi formada na manhã deste sábado, 20, para acompanhar o bazar com produtos da Receita Federal, no Seminário Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, localizado em frente ao Hospital Azambuja. A ação começou às 8h e deve seguir até as 18h.



Segundo testemunhas, houve confusão devido a fila de pessoas. Um homem teria furado a fila.

Diversos itens estão disponíveis para compra, incluindo produtos de perfumaria, vestuário, artigos de bazar, eletrônicos, brinquedos e itens de decoração.

Entrada

A entrada é feita por ordem de chegada, com a distribuição de senhas. A cada 30 minutos, serão disponibilizadas 20 vagas, com um limite de compras estabelecido em até R$ 2,5 mil por CPF.

As formas de pagamento incluirão PIX, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro.

A opção de parcelamento estará disponível para compras realizadas com cartão de crédito, com a possibilidade de dividir o pagamento em até dez vezes, sendo a parcela mínima de R$ 50.

Para mais informações sobre o bazar, clique aqui.

Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Influenciadora de Brusque entrega apartamento para mulher que venceu sorteio

2. Pergolado com trepadeiras jade vira atração em Guabiruba

3. Saiba qual deve ser o valor do salário mínimo após reajuste em 2025

4. Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque anuncia nova delegada

5. Conheça os personagens que deram nome às escolas municipais de Brusque

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: