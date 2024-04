Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque anuncia nova delegada

A 17ª Delegacia Regional de Brusque anunciou nesta segunda-feira, 15, a delegada Luana Chaves Cervi Backes como nova atuante na Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque (DPCO). A profissional retorna ao município após ser promovida como delegada de classe especial.

Ela ingressou na instituição no cargo de investigadora de polícia no ano de 2003, trabalhou na Delegacia de Polícia de Brusque por cinco anos e em 2008 foi aprovada no concurso de delegada, atuando nas Delegacias de São José, Tijucas, DIC de Balneário Camboriú, Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Itajaí e em 2015 assumiu a Delegacia de Polícia de Porto Belo.

Luana recebeu a promoção para delegada de polícia de classe especial, último degrau da carreira, se juntando aos delegados Fernando de Faveri (DRP), Alonso Moro Torres (DPCAMI) e Odair Rogério Sobreira (DPCO), todos de classe especial com lotação definitiva na cidade de Brusque, com possibilidade de remoção somente por solicitação pessoal.

Formação

Luana se formou em Direito na Unifebe no ano de 2003, sendo pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal.

Leia também:

1. Carro com placas de Brusque sai da pista e colide contra casa em São João Batista

2. “O sistema de saúde não consegue absorver a alta procura”, diz secretária sobre epidemia de dengue em Brusque

3. Chuva sem trégua: entenda por que a situação em Vidal Ramos afasta risco de enchente em Brusque

4. Brusque registra quase mil casos de dengue; número de focos chega a 406

5. Chuvas: Defesa Civil divulga número de ocorrências atendidas até a manhã desta segunda-feira em Brusque

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: