Chuvas: Defesa Civil divulga número de ocorrências atendidas até a manhã desta segunda-feira em Brusque

Até o momento, a Defesa Civil registrou 11 ocorrências por causa das chuvas. O destaque vai para deslizamentos que aconteceram nos bairros Limeira Baixa, Souza Cruz, Steffen e Zantão.

Também houve ocorrências de enxurradas: duas na Limeira Alta e uma na Águas Claras. A chuva também afetou uma residência, que foi interditada parcialmente devido a uma queda de muro no bairro Rio Branco.

Nível do rio

A Defesa Civil segue monitorando a situação das chuvas. Em Brusque, o rio Itajaí-Mirim está com 2,66 m, o que é considerado dentro da normalidade.

O pico foi atingido no domingo, 14, por volta das 9h, com 4,34 m. Nas últimas 24 horas, o município registrou 38,71 mm de chuvas, e um acumulado de 133,33 mm nas últimas 96 horas.

Em Vidal Ramos, nas últimas 24 horas foram registrados 6,38 mm de chuvas; Botuverá o número vai para 16,58 mm e Guabiruba, 27,62 mm.

Quanto ao rio, Vidal Ramos segue com o nível normal, com 1,68 m, Botuverá com o nível estável com 1,11 m, e Guabiruba, no momento, o rio encontra-se baixando, com 1,10 m.

Em caso de emergência, indica-se que a comunidade ligue para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

