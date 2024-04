Janela partidária: União Brasil, Novo, PSD e PSDB passam a ter representação na Câmara de Brusque

Com o fim da janela partidária, quatro novos partidos passaram a ter representantes na Câmara de Brusque. Ao todo, a composição do Legislativo passa de oito para 11 legendas. União Brasil, Novo, PSD e PSDB agora contam com vereadores. O Democracia Cristã perdeu seus dois parlamentares e não ocupa mais nenhuma cadeira.

Ao todo, foram sete mudanças. Trocaram de partido os vereadores Alessandro Simas, André Rezini, Deivis da Silva, Ivan Martins, Natal Lira, Rick Zanata e Rodrigo Voltolini. Geralmente, as trocas de partido neste período em que a legislação permite ocorrem visando as eleições.

União Brasil

O União Brasil, partido que não tinha representantes, filiou dois vereadores. Alessandro Simas, que estava no PP, já era esperado no União. O parlamentar, que foi candidato a prefeito no ano passado e ficou em segundo na contagem de votos, deve ajudar a organizar a legenda no município.

Uma filiação que não era esperada foi a do vereador Deivis da Silva. O parlamentar deixa o MDB. Antes de a janela fechar, O Município apurou que havia possibilidade de Deivis se filiar ao Democracia Cristã, o que não aconteceu.

Novo

Pela primeira vez, o partido Novo passa a ter um vereador em Brusque. A sigla agora abriga Rick Zanata, que estava no PRD. A filiação de Rick ao Novo era uma especulação que circulava antes de abrir a janela partidária, e de fato se concretizou durante o período.

PSD

Um partido que se reestrutura em Brusque, capitaneado na cidade pelo ex-prefeito Ciro Roza, é o PSD. A sigla, que rivaliza com o PL no estado, filiou o vereador Ivan Martins. Ele estava no Republicanos. Trata-se de um retorno. Ivan volta ao partido após três anos, quando deixou o PSD em 2020 para se filiar ao antigo Democratas na época.

PSDB

Após três anos, o PSDB volta a ter um vereador na Câmara de Brusque. O vereador Rodrigo Voltolini deixou o Democracia Cristã e se filiou à sigla que abriga o ex-deputado Serafim Venzon. O Município apurou que Voltolini foi procurado pelo União Brasil, mas recusou o convite.

O último vereador do PSDB em Brusque foi o médico Sebastião Lima. Ele deixou o partido enquanto era parlamentar, em 2020, ocasião em que se filiou ao PL. Em 2023, o PSDB teve a enfermeira Vanilda Mafra, a Dida, como candidata a vice-prefeita de Brusque.

PRD

A desfiliação do único vereador do partido, Rick Zanata, não deixou o recém fundado PRD sem representante na Câmara. A sigla, que foi formada há pouco tempo em Brusque, filiou o vereador Natal Lira, que deixa o Democracia Cristã.

PP

O PP perdeu o vereador Alessandro Simas, mas, por outro lado, filiou o vereador André Rezini, que estava no Republicanos. Sendo assim, a Câmara segue com dois vereadores progressistas. Além de Rezini, o vereador Jean Pirola é filiado ao partido.

MDB

Partido do ex-prefeito Ari Vequi, o MDB teve uma baixa com a saída de Deivis da Silva e não filiou nenhum outro parlamentar. Sendo assim, o vereador Nik Imhof passa a ser o único emedebista na Câmara. O parlamentar é pré-candidato a prefeito.

Republicanos

O Republicanos, que era o maior partido da Câmara, com quatro vereadores, não teve novas filiações de parlamentares e perdeu duas cadeiras. Em meio às saídas de André Rezini e Ivan Martins, permaneceram na legenda os vereadores Jean Dalmolin e Rogério dos Santos.

Democracia Cristã

O Democracia Cristã, partido do ex-vereador Jocimar dos Santos, que recentemente teve o mandato cassado pela Câmara de Brusque, perdeu os dois vereadores, Natal Lira e Rodrigo Voltolini. As saídas ocorrem em meio às polêmicas que começaram após a prisão de Jocimar em novembro por suspeita de “rachadinha”.

Apesar de colegas de partido na época, Natal Lira votou para cassar o mandato de Jocimar. Ele garante que a amizade entre os dois continua. Já Voltolini rompeu com Jocimar após ser acusado de arquitetar a prisão do ex-vereador. O parlamentar nega a acusação.

Podemos, PL e PT

Não houve mudanças nos partidos Podemos, PL e PT. O presidente da Câmara, vereador Cassiano Tavares, o Cacá, e o vereador Beto Piconha seguirão no Podemos, partido no qual foram eleitos em 2020.

O PL do prefeito André Vechi se mantém com um único vereador no Legislativo: Valdir Hinselmann. O parlamentar é líder do governo. A vereadora Marlina Oliveira optou por continuar no PT, após algumas especulações de uma possível saída.

Base do governo

O governo André Vechi possui oito vereadores que apoiam a gestão. Os demais parlamentares têm posicionamentos independentes ou oposicionistas. Em breve, uma nova eleição para presidência da Câmara deve ocorrer. Há um acordo para eleger o vereador Jean Dalmolin ao cargo.

Apoiam o governo os partidos PL (Valdir), Podemos (Cacá e Beto), Republicanos (Dalmolin e Rogério), PP (Rezini e Pirola) e PRD (Natal). Estão fora da base os partidos União Brasil (Deivis e Simas), Novo (Rick), PSD (Ivan), PT (Marlina), MDB (Nik) e PSDB (Voltolini).

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: