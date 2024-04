Cachorro morre enforcado em terreno de casa em São João Batista

Um cachorro da raça pitbull foi encontrado enforcado no terreno de uma casa em São João Batista na tarde de sábado, 13. A Polícia Militar foi acionada para ir ao local por volta de 13h.

O caso aconteceu na rua Cecília Feller Mazera, que fica no bairro Tajuba I. Ao chegarem no local, os policiais procuraram o dono do terreno, mas ele não foi encontrado. A casa estava fechada.

Um testemunha relatou aos agentes que disse ter avisado ao tutor do animal que o cachorro poderia se enforcar por ser muito bravo.

Vizinhos ficaram com o animal e o enterraram em um terreno baldio. A PM realizou boletim de ocorrência.

