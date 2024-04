Projeto de lei pretende implantar faixa exclusiva para motos nas rodovias de SC

Faixa exclusiva

Ficou pronto para votação em plenário projeto de lei prevendo a implantação de faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Não seria muito mais importante adotar tais faixas, primeiramente, no perímetro urbano das cidades? É ali que estão os grandes problemas de mobilidade e, consequentemente, causadores de acidentes.

Choque 1

A ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, chocou a plateia nesta sexta-feira, 12, em evento na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), ao informar que na Câmara dos Deputados 17 mulheres votaram contra a lei da igualdade salarial e que no Senado foi questionada por um senador se ela “queria que ele pagasse o mesmo salário para um gerente homem e para uma gerente mulher”.

Choque 2

No mesmo evento, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Rosaura Rodrigues, mostrou-se braba com o governador Jorginho Mello, a quem critica pela ausência de políticas públicas para as mulheres. “Um Estado que só tem o nome de mulher”, afirmou, questionando que nada acontece a favor delas apesar dos 57 feminicídios em 2022, 56 em 2023 e nove neste ano, até agora.

Impasse

Não se discute as melhores intenções do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que enviou uma missão a SC para investigar denúncias de violência contra moradores de rua. Mas não sejamos hipócritas, por favor: como conduzir qualquer ação diante de normativa do Supremo Tribunal Federal, proibindo remoções forçadas?

Melhor do mundo

O queijo catarinense Morro Azul, produzido pela Vermont Queijos Especiais, de Pomerode, foi o grande vencedor do 3º Mundial de Queijo do Brasil, realizado em São Paulo, concorrendo com 1,9 mil desde a fase inicial. Anunciado sexta-feira, 12, venceu pelo seu sabor suave e massa super cremosa, envolvido por uma cinta de carvalho. Para comê-lo, corta-se a tampa e se come apenas o seu conteúdo interior, cremoso. A Vermont é dos irmãos Juliano e Bruno Mendes, que em passado recente foram os criadores da apreciada cerveja Eisenbahn.

Como será

Se for eleito – e tudo indica que baterá recorde de votos – vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro promete “mudanças” no Legislativo local. Na semana passada o “04” resolveu assistir uma sessão e ficou decepcionado. Gravou um vídeo lamentando a ausência de vários vereadores, prometendo “mudar isso” quando chegar lá, eleito.

Trabalho pela liberdade 1

Fato que se deve enaltecer: o programa Trabalho pela Liberdade, desenvolvido pelo governo estadual para a utilização da mão de obra de detentos, em troca da remissão de pena, é um sucesso. Oito mil dos 24,7 mil apenas do Estado já estão participando do programa, distribuídos por vários municípios.

Trabalho pela liberdade 2

A propósito, o Senado analisa um projeto de lei que obriga o preso a trabalhar e a indenizar danos causados pelo crime cometido antes de ter direito à progressão do regime. Permite ainda que entidades privadas gerenciem o trabalho dos detentos. O relator é o senador Sergio Moro (União-PR).

Prática abusiva

O Ministério Público de Santa Catarina agiu oportunamente, em Joinville, ao firmar acordo extrajudicial com estabelecimento comercial que estava impondo ao consumidor um valor mínimo de compra para receber o pagamento via cartão de crédito, débito e Pix.

Rebaixamento

A propósito do início do Campeonato Nacional de Futebol da Série A, sábado, em diferentes avaliações dos analistas de futebol na grande mídia nacional foi possível constatar uma quase unanimidade: o Criciúma, que começou empatando com o Juventude em 1 a 1, foi colocado, desde já, como fortíssimo candidato ao rebaixamento para a série B, secundado pelo Juventude. A conferir.

Recorde

A maratonista catarinense Márcia Narloch, 55 anos, 1,52 metro de altura, que hoje é personal trainer na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde ensina crianças e idosos a se exercitarem, ainda é, após 24 anos, detentora do recorde brasileiro, com o tempo de 02:34:18, conquistado em 7 de maio de 2000, na Maratona Internacional de Porto Alegre. Uma marca esquecida que merece ser lembrada, sempre.