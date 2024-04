A semana começa com boas notícias para os entusiastas do frio. Os residentes de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, podem se preparar para uma mudança no padrão dos termômetros.

De acordo com as últimas previsões meteorológicas, um pulso invernal está previsto para ingressar na região a partir da quarta-feira, 18. Essa mudança trará consigo, temperaturas próximas a 10°C durante as madrugadas da segunda metade da semana.

No entanto, antes da chegada do frio, é importante ficar atento aos volumes de chuva que ainda devem afetar Brusque e região, entre esta segunda-feira, 15, e a terça-feira, 16.

O meteorologista Leandro Puchalski traz todos os detalhes sobre este tema em um boletim abrangente e esclarecedor. Confira a seguir.

Chuva antes do frio

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A faixa leste de Santa Catarina, incluindo a região de Brusque, continuará sendo impactada pelas chuvas neste início de semana.

Diante do solo já encharcado, é crucial permanecer vigilante, pois os deslizamentos de terra e alagamentos podem se tornar ainda mais frequentes.

A partir de quarta-feira, espera-se que o tempo comece a melhorar. Portanto, é provável que, depois disso, as condições meteorológicas se estabilizem e a chuva cesse.

Ciclone e o frio

Temos agora que falar sobre a formação de um ciclone que, de forma indireta, irá influenciar as condições meteorológicas em Brusque e em toda Santa Catarina.

Este sistema estará posicionado longe do Brasil, próximo à costa da Argentina e do Uruguai.

Mas você deve estar se perguntando: ‘por que você, Leandro, está falando dele?’ A resposta é que este sistema deve originar uma frente fria, passando por Santa Catarina entre a terça e a quarta-feira.

É importante ficar atento à condição de temporais durante a passagem dela (frente fria) pelo estado. Em sua retaguarda, um pulso de frio a acompanha.

Tempo seco e frio à vista

Por fim, vamos abordar a segunda metade da semana, onde mudanças significativas estão previstas para chegar a Santa Catarina, incluindo a região de Brusque.

Uma dos destaques será a trégua na chuva, com um período de tempo seco previsto entre parte de quarta-feira e o sábado.

Além disso, sublinhamos a chegada de um pulso de frio moderado, que promete trazer madrugadas remetendo a um clima de inverno em Brusque e região.

Durante esse período, as temperaturas podem se aproximar dos 10°C, embora as tardes, não devam sofrer uma queda muito acentuada por parte dos termômetros.

Vale ressaltar que não estamos prevendo um frio intenso que venha instalar de vez no Vale do Itajaí, um ambiente invernal característico.

Em nível estadual, na Serra catarinense, é onde a expectativa mostra um frio mais intenso, podendo chegar a 0°C, com possibilidade de geada.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

