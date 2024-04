Carro com placas de Brusque sai da pista e colide contra casa em São João Batista

Um carro com placas de Brusque saiu da pista e colidiu contra uma casa na rodovia SC-108, em São João Batista, na manhã desta segunda-feira, 15. O veículo, um Volkswagen Voyage, era conduzido por um homem de 65 anos, que sofreu ferimentos leves.

Ele foi levado pelo Samu ao Hospital de Nova Trento. A ocorrência contou também com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Danos

A residência teve danos na cerca de tela da garagem. Com o impacto, móveis e objetos do interior também foram danificados. O relato do motorista não pôde ser obtido, pois ele estava sendo atendido pelo Samu.

Foram emitidos um boletim de ocorrência de sinistro de trânsito, um boletim de comunicação de ocorrência policial e o veículo foi removido para o pátio.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: