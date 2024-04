Segunda morte por dengue é confirmada em Brusque

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, confirmou o segundo óbito por dengue no município. A vítima se trata de uma mulher de 68 anos, moradora do bairro Nova Brasília. Ela faleceu no sábado, 13.

A vítima tinha hipertensão. Ela passou pela policlínica no dia 27 de março com queixa de febre, dores musculares, dor nas juntas, náuseas, cefaleia, fraqueza e falta de apetite. Com a suspeita de dengue, foi solicitado o exame.

No dia 30 de março, a mulher foi internada no Hospital Azambuja, em estado grave e entubada. A prefeitura foi informada somente no final da manhã desta segunda-feira, 15.

A identidade da vítima não foi divulgada.

