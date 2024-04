Com Isabel R. Almeida

Nos dias 19, 26 e 27 de abril acontece a quarta edição do Baile do Calinho – Só para Elas, promovido pelo músico Calinho Luminoso, na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. O evento é exclusivo para o público feminino e pensado para que as mulheres possam se divertir com segurança e conforto.

Criado em 2022, o Baile do Calinho – Só para Elas surgiu da necessidade do músico em criar algo focado no público feminino. “Em quinze anos de carreira toquei em muitos eventos particulares para mulheres e sempre com muito respeito e profissionalismo. Ao longo dos anos, fui me especializando neste tipo de festa, ganhando confiança desse público e resolvi criar o baile para que outras mulheres tivessem a oportunidade de frequentar um evento exclusivo para elas”, explica Calinho Luminoso.

Com mais de 2100 mulheres confirmadas entre as três datas, o baile contará com apresentações de Calinho Luminoso, Dj Muvi, Dj Ziat e Dj Veltk. O cardápio foi desenvolvido pelo Schmitt Buffet e Eventos e serão servidos buffets de frios, antepastos e quentes. Após o jantar, cada mulher receberá um kit de brigadeiros e brownies da Casa Maurici.

Serviço

O quê: Baile do Calinho – Só para Elas

Quando: 19, 26 e 27 de abril

Onde: Sociedade Santos Dumont – R. Luiz Gonzaga Werner, 70, Santa Terezinha, Brusque

Quanto: mesa de 6 até 10 lugares, com investimento de R$ 180/pessoa – jantar e sobremesa inclusos

Outras informações: 47 99130-7200