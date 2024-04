“O sistema de saúde não consegue absorver a alta procura”, diz secretária sobre epidemia de dengue em Brusque

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, divulgou novas informações sobre a situação da dengue em Brusque. As equipes devem ser ampliadas para desafogar o sistema de saúde, que registra alta procura em meio ao aumento de casos. O comunicado ocorreu durante transmissão ao vivo no Instagram da Prefeitura de Brusque nesta segunda-feira, 15.

O pico de casos de dengue está previsto para as próximas duas semanas e o aumento de casos na cidade é considerado uma epidemia. Até o momento, Brusque já registrou quase mil casos de dengue em 2024.

Segundo a secretária, em meio à situação, as pessoas procuram atendimento ao mesmo tempo, sobrecarregando os serviços de saúde. “O sistema de saúde não consegue absorver a alta procura”, afirma Thayse.

A ampliação do atendimento começa com um novo médico de reforço no Hospital Dom Joaquim. A Policlínia começará a atender nos finais de semana, das 8h às 17h.

O primeiro passo para o morador que apresentar sintomas de dengue é buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro que mora. A partir daí, após o primeiro atendimento, será dado o devido encaminhamento. Se houver necessidade, o morador deverá procurar o hospital.

Números da dengue

Os mais recentes dados da dengue no município, divulgados nesta segunda, mostram que há 921 casos confirmados da doença no município. O bairro Limeira Baixa concentra o maior número de casos, sendo 237. Na sequência, aparecem os bairros Santa Terezinha, com 119 casos, e Cerâmica Reis, com 61.

Cinco pessoas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Azambuja, e outras quatro em enfermaria hospitalar. Dois óbitos foram registrados no município em decorrência da dengue, o último no sábado.

A prefeitura confirmou nesta segunda a morte de uma mulher, de 68 anos, moradora do bairro Nova Brasília, por conta da dengue. Ela tinha hipertensão. A vítima passou pela Policlínica no dia 27 de março com queixa de febre não aferida há três dias, mialgia, artralgia, náuseas, cefaleia, astenia e inapetência. Com a suspeita, foi solicitado o exame.

No dia 30 de março, a mulher foi internada no Hospital Azambuja , em estado grave e entubada. O óbito ocorreu no sábado, 13, e a Prefeitura foi informada somente no final da manhã desta segunda-feira, 15.

Há 406 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Brusque, espalhados por 25 regiões da cidade. Cedrinho é o bairro com maior número de focos, sendo 33. São Pedro e Limeira possuem 29 focos, seguido por Santa Luzia com 27.

Contato para denúncias

Denúncias podem ser enviadas pelo WhatsApp à Diretoria de Vigilância em Saúde, somente em formato de texto, pelo número (47) 9 8813-0095. A Ouvidoria atende a denúncias deste tipo por ligação, pelo número 156.

Há ainda um canal de comunicação elaborado entre a Vigilância Sanitária e a Defesa Civil. A população pode receber alertas de casos de dengue e focos do mosquito em determinado bairro.

Para receber os alertas, basta se cadastrar via SMS ou WhatsApp. Na primeira opção, é necessário enviar o CEP para 40199. Na segunda, basta adicionar o número (61) 2034-4611 e enviar a localização.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: