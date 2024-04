A chuva sem trégua, que começou a cair sobre Brusque e toda a região ainda na última sexta-feira, 12, está resultando em volumes pluviométricos excepcionais.

Em alguns bairros, os acumulados parciais, registrados até as primeiras horas da tarde desta segunda-feira, 15, já ultrapassam os 270mm.

Esta atual condição meteorológica está afetando significativamente toda a faixa leste do estado catarinense, potencializando sérios transtornos à população.

Frente a esse cenário climático adverso, há uma preocupação crescente entre os moradores de Brusque e áreas adjacentes, quanto ao iminente risco de enchentes.

A chuva no Alto Vale

Nesse contexto, é essencial voltarmos nossa atenção para a região do Alto Vale, mais especificamente para as cidades de Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Esses municípios abrigam as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, cujos índices de precipitação têm papel crucial na compreensão da situação atual.

É importante notar que, comparativamente, o montante de chuva nessas áreas geograficamente mais elevadas está consideravelmente abaixo dos registrados em Brusque e seus arredores.

Números da chuva

A tabela a seguir apresenta um levantamento abrangente dos acumulados parciais registrados durante este evento chuvoso.

Os dados contidos na tabela exposta abaixo refletem a magnitude das precipitações ocorridas.

Observa-se os números excepcionais para Brusque, contrastando com os valores muito menores, então registrados no Alto Vale.

Isso contribui para explicar por que os municípios do Médio Vale não foram severamente afetados por enchente.

Nível em Vidal Ramos

Este segmento da matéria visa mostrar o nível do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos.

Na última medição realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA), às 11:15 da manhã desta segunda-feira, o nível registrado foi de 1,88 metros, indicando uma situação de normalidade e estável.

Acompanhe a evolução dos números abaixo.

Previsão do tempo após anúncios

Chuva até quando?

A chuva não dará trégua neste início de semana em Brusque e região, conforme previsto pelo meteorologista Leandro Puchalski.

O atual quadro climático instável deve então persistir entre esta segunda-feira e a terça-feira, 16.

Durante esse período, o profissional alerta para a necessidade de extrema atenção, devido ao risco de deslizamentos de terra e alagamentos pontuais, por conta da saturação do solo.

No entanto, a expectativa é de melhoria nas condições climáticas a partir de quarta-feira, dia 17, quando uma frente fria deve se aproximar, trazendo consigo um ar invernal em sua retaguarda.

Isso tende a resultar em madrugadas frias, marcando pois, a segunda metade da semana, antecipa Puchalski.

Galeria de fotos

Encerramos esta edição com uma galeria de fotos, ilustrando a situação climática em Brusque nesta segunda-feira, além de apresentar de forma objetiva, a condição de normalidade do rio Itajaí-Mirim.

Confira então as imagens a seguir.

