Brusque registra quase mil casos de dengue; número de focos chega a 406

Até o momento, Brusque registrou 921 casos de Dengue. Os dados são da Vigilância em Saúde e foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 15.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa, com 237 casos.

Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 119 casos; Cerâmica Reis com 61 casos; Nova Brasília com 50 casos; Dom Joaquim com 48 casos; Steffen e Rio Branco com 34 casos cada; Bateas com 33 casos; Primeiro de Maio com 29 casos; Centro I com 27 casos; Águas Claras com 26 casos e Santa Rita e São Luiz com 23 casos cada.

A contagem segue com: Cedrinho com 22 casos; Limeira Alta com 21 casos; São Pedro com 18 casos; Azambuja e Volta Grande com 16 casos cada; Tomaz Coelho com 11 casos; Souza Cruz e Planalto com 10 casos cada; Guarani com nove casos; Maluche com oito casos; Paquetá e Zantão com cinco casos cada; Poço Fundo com quatro casos; Ponta Russa, Santa Luzia e São João com dois casos cada e Cedro Alto, Nova Trento e Centro II com um caso cada.

No momento, há cinco pacientes internados na UTI do Hospital Azambuja, e quatro pacientes internados em enfermaria hospitalar. O município registrou um óbito por Dengue.

Focos

São 406 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Cedrinho com 33 focos; São Pedro e Limeira com 29 focos cada; Santa Luzia com 27 focos; Águas Claras e Centro II com 26 focos cada; Dom Joaquim com 24 focos; Bateas com 23 focos; Azambuja com 22 focos; Centro I e Souza Cruz com 19 focos cada; 1° de Maio com 17 focos; Rio Branco com 15 focos; Nova Brasília com 14 focos; Guarani, Poço Fundo, Steffen e Tomaz Coelho com 13 focos cada.

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Cedro Alto com 12 focos; Limoeiro e Santa Rita com 11 focos cada; Maluche e São Luiz com nove focos cada; Santa Terezinha com oito focos e Ponta Russa com seis focos.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou WhatsApp.

Via WhatsApp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

Via SMS: envie seu CEP para 40199.

Leia também:

1. Adolescente é detido durante corrida de aplicativo no Azambuja, em Brusque

2. Frio pós-chuva: Brusque terá primeiro pulso invernal do ano; saiba quando

3. Cachorro morre enforcado em terreno de casa em São João Batista

4. Servidores da Vigilância Sanitária de Brusque receberão gratificação no salário por produtividade

5. Janela partidária: União Brasil, Novo, PSD e PSDB passam a ter representação na Câmara de Brusque

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: