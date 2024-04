Brusque anuncia contratação de mais um atacante para a Série B

O Brusque anunciou, na tarde desta segunda-feira, 15, a contratação do atacante Keké, de 26 anos. Ele chega por empréstimo do Tombense-MG até o fim da Série B de 2024.

O atacante atua pelos lados do campo e, em 2024, disputou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil pelo Água Santa. Nos últimos anos, passou por Tombense-MG, Cruzeiro, Figueirense e Ituano.

Pelo Água Santa-SP, Keké disputou 13 jogos, sendo titular em sete. Marcou um gol, na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano.

Além de Keké, já foram anunciadas as chegadas do atacante Osman, do meio-campista Anderson Rosa, do zagueiro Maurício e do lateral-direito Mateus Pivô. O Brusque também reintegrou o meia Diego Mathias, após passagem por empréstimo ao São Bento-SP.

