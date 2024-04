Nos dias 11 e 12 de abril aconteceu em São paulo o MD Codes – Unlock Your 360°. O congresso foi exclusivo para profissionais convidados pela Allergan Aesthetics Brasil, empresa que cria e comercializa produtos de estética médica, e contou com palestras exclusivas de Maurício de Maio, cirurgião plástico brasileiro criador da técnica Md Codes.

Os eventos sobre o MD Codes aconteceram anualmente entre 2015 e 2020, e retomou a programação agora após um hiato de quatro anos. A dermatologista Nadine Vandresen foi uma das profissionais presentes em todas as edições, e enxerga como uma oportunidade de crescer de forma técnica e profissional, além de ter contato direto com Maurício de Maio. “O conhecimento adquirido nos encontros nos faz crescer profissionalmente e tecnicamente, para que assim alcancemos a plenitude dos resultados. As aulas do Doutor Maurício de Maio já somam aos tratamentos que realizamos na clínica Nadine Vandresen”.

Abreviação do termo Medical Codes, ou códigos médicos, o MD Codes é uma técnica minimamente invasiva que “codifica” o rosto e identifica os pontos de sustentação da face. Após isso, é realizada a aplicação de ácido hialurônico proporcionando uma aparência mais harmônica ao paciente.

Nesta edição do evento, um dos temas abordados foi o tratamento 360° do paciente, que consiste na avaliação das quatro camadas da face do paciente. “Nós analisamos a perda ou deficiência da estrutura óssea que leva a falta de suporte e estruturação da pele, a ação de toda a musculatura do terço superior e inferior da face para o tratamento com toxina botulínica. Observamos também o grau de flacidez e a qualidade da pele, mas principalmente buscamos diagnosticar onde está o maior problema para assim atuarmos de maneira assertiva no alcance dos resultados” , finaliza Nadine Vandresen.