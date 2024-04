Inscrições para sétima Escola de Vendas da CDL Brusque estão abertas

Estão abertas as inscrições para a sétima edição da Escola de Vendas para o Varejo, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque. Com o objetivo de capacitar profissionais na área de vendas para trabalharem no comércio local, a formação gratuita ocorrerá nos dias 4, 11, 18 e 25 de maio, na sede do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas).

Cada aula possui carga horária de quatro horas, das 8h às 12h. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.

O curso é ministrado pelos profissionais que integram o Núcleo de Consultores da CDL Brusque e conta com aulas sobre direito do consumidor, imagem pessoal, vendas, planejamento de carreira, visual merchandising, entre outros temas.

“Sem dúvida este é mais um importante projeto social da CDL Brusque, que contribui para a formação de jovens e adultos, deixando eles mais preparados para o mercado de trabalho. Assim, além de dar oportunidades de qualificação e renda, os participantes também contribuem para o desenvolvimento do nosso comércio e da nossa cidade como um todo. Por isso, convidamos a todos que tenham interesse em se capacitar, que se inscrevam e participem de mais esta capacitação da Escola de Vendas da CDL Brusque”, frisa o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

