A Kohll Beauty promoveu um evento na segunda-feira, 2, entre a sede da companhia, em Brusque, até o Felissimo Exclusive Hotel, em Balneário Camboriú. O evento destacou a essência e os valores da empresa, combinando conteúdo e experiências imersivas conduzidas por Hello Bertoline, CEO da Kohll Beauty.

Brenda Rolt, Elisangela Fontana, Fernando Tofaneli, Gleyci Sassi, Isabela Salgado, Mateus Ferreira, Moacyr Oliveira, Rachel Perez, Priscila Lima e Warley Virissimo foram apresentados em primeira mão como embaixadores da marca durante o evento. Entre influenciadores digitais e maquiadores, os perfis se destacam pela sinergia com o propósito da Kohll Beauty em representar a marca de beleza da mulher brasileira.

Os convidados iniciaram o dia no recém-inaugurado Kohll Lab, onde puderam explorar o coração criativo da operação e foram apresentados aos cientistas responsáveis pelo setor de pesquisa e inovação. Durante a visita, foi apresentado o processo de desenvolvimento dos produtos e pedidos, mergulhando na história e nos ideais que solidificam a empresa.

“Essa imersão reforçou a conexão entre os embaixadores com a identidade da Kohll. Preparamos experiências minuciosamente pensadas que interagem com os planos de crescimento da marca”, garante Hello Bertoline, CEO da Kohll Beauty.

Os embaixadores ainda foram recebidos no Felissimo Exclusive Hotel, que ofereceu uma experiência gastronômica imersiva num cardápio em cinco tempos assinado pelo chef Davi Bianchini. A Casa Felissimo, espaço mais concorrido do hotel boutique em Balneário Camboriú, se transformou na Casa Kohll com ambientações acolhedoras em cada detalhe para uma experiência sensorial completa, refletindo a exclusividade e sofisticação, características da marca.

O evento reafirmou o compromisso da Kohll Beauty em oferecer não apenas produtos de alta qualidade, mas também experiências que traduzem os valores da empresa e fortalecem a relação com seus embaixadores. “Foi um ano transformador para a história da companhia, apostando em ciência e novas tecnologias para o mercado da beleza. Estamos nos direcionando para fechar 2024 com saldo positivo, e este evento comemora o otimismo da Kohll Beauty”, finaliza Hello Bertoline.