A Dall Empreendimentos anuncia a chegada de Altevir Baron como diretor comercial e de marketing. Com uma trajetória reconhecida no setor, Baron assume o desafio de liderar as estratégias comerciais e de comunicação da empresa.

Em julho de 2023, Baron deixou a mesma cadeira na FG Empreendimentos, em Balneário Camboriú, onde trabalhou por mais de 10 anos. Sobre a nova fase, Baron afirma que “é uma honra integrar a Dall Empreendimentos […]. Dall é uma construtora com valores, respeito e compromisso com politicas que beneficiam diretamente seus clientes, fatores de sucesso para um mercado competitivo. Acredito no poder do trabalho colaborativo e na força de uma equipe engajada para alcançar resultados extraordinários. Estou animado para contribuir com minha experiência e para continuar construindo a história de sucesso da Dall”, celebra.

Formado em Administração de Empresas e com pós-graduações pela Univali e FGV, Altevir Baron é um profissional amplamente respeitado no mercado, acumulando prêmios e reconhecimento ao longo de sua carreira.

À frente da Dall Empreendimentos, Altevir Baron assume a liderança de um dos projetos mais icônicos da Praia Brava: o Atmosphere Home SPA, que combina luxo e inovação. O empreendimento, que tem a presença de marcas Italianas renomadas como a Versace Home, Versace Ceramics, Barovier & Toso, Rubelli, Olivari e TechnoGym e Projeto arquitetônico desenvolvido e assinado pelo escritório internacional a Creato, com grandes projetos desenvolvidos principalmente em Dubai, Miami e outros.

A chegada de Baron reforça o compromisso da Dall Empreendimentos em atrair os melhores talentos e entregar projetos que elevam os padrões do mercado imobiliário. Com uma liderança forte e inspiradora, Baron está preparado para levar a empresa a novos patamares, impulsionando o crescimento e consolidando a marca como referência no segmento.