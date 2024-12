Homem suspeito de estuprar criança de 9 anos em Brusque é preso no Pará

Um homem de 44 anos suspeito de ter estuprado uma criança de 9 anos em Brusque foi preso no Pará, na quarta-feira, 4. A prisão ocorreu após troca de informações entre a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Brusque e a Delegacia de Polícia de Salinópolis (PA). O crime teria acontecido no mês de novembro deste ano.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Brusque pela prática do crime.

O suspeito teria abusado sexualmente de uma criança de 9 anos de idade no dia 4 de novembro deste ano, em Brusque. Após o ocorrido, o suspeito teria fugido para seu estado de origem. Ele foi encaminhado para o sistema prisional do estado do Pará, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia também:

1. VÍDEO – Prefeito de Brusque promete cobrar na Justiça morador que teria feito buracos em rua de forma proposital

2. Padre mais jovem da história de Botuverá será ordenado neste fim de semana

3. Autoridades encerram perícia na loja Pittol, destruída por incêndio em Brusque

4. Brusque deve se preparar para chuvas intensas no fim de semana

5. Ação do Caminhão Premiado Havan sorteará R$ 250 mil em produtos; saiba como participar

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: