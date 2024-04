VÍDEO – Influenciadora de Brusque entrega apartamento para mulher que venceu sorteio

A influenciadora Ianka Cristini, de Brusque, entregou nesta terça-feira, 16, o apartamento para a vencedora do sorteio de um imóvel em Brusque. Gisele Silva, moradora de Blumenau, conheceu o imóvel nesta terça. Ela também recebeu a quantia de R$ 50 mil para poder decorar o imóvel.

A vencedora contou que estava tomando banho quando foi informada pelo filho de que havia ganhado o sorteio. “Eu disse pra ele, para de me incomodar no banho”, conta brincando. Entretanto, a blumenauense passou a receber diversas ligações e então percebeu que havia ganhado.

Confira o momento da entrega do apartamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ianka Cristini (@iankacristini)

No dia 31 de março, Ianka publicou um vídeo anunciando o sorteio, em comemoração à marca de 5 milhões de seguidores que a influenciadora atingiu no Instagram. O sorteio mobilizou as redes sociais de moradores de Brusque e região, que compartilharam a publicação para concorrer.

Dia do sorteio

Durante o dia, Ianka estava com dificuldades para carregar o sorteio. Segundo ela, houve aproximadamente 3 milhões de comentários. Comentar a publicação em que a influenciadora promove o sorteio era um dos requisitos para concorrer ao imóvel.

Após o sorteio, Ianka ligou para a vencedora. Tudo foi divulgado nas redes sociais da influenciadora. O apartamento é avaliado em R$ 400 mil.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: