Com Isabel R. Almeida

A plataforma de relacionamento sugar MeuPatrocínio apresentou dados nesta terça-feira, 16, com cadastros existentes em cidades como Brusque, Blumenau, Joinville, Florianópolis, Itajaí e Balneário Camboriú. De acordo com o relatório, atualmente Brusque possui 9003 usuários cadastrados no site, divido entre sugar baby, sugar baby boy, sugar daddy e sugar mommy. Em 2019, a cidade possuía 6,7 mil usuários ativos na plataforma, dados que representam um aumento de 34% em relação a 2024.

O número de sugar daddies, nome em inglês dado para homens dispostos a ser um apoiador financeiro do relacionamento, é de 1.431 cadastrados no site. Já o número de sugar babies, mulheres que desejam receber este apoio, é de 5.004, cerca de 3 vezes maior do que o número de homens.

O mesmo acontece com as mulheres, segundo dados fornecidos, são 213 mulheres cadastradas como suggar mommies para 2.355 homens como sugar babies boy, número esse que chega a ser cerca de onze vezes maior. Em ambos os casos, há a possibilidade de relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero.

A assessoria de imprensa da plataforma também divulgou dados de Florianópolis, que de acordo com o Censo de 2022, possui 537.211 habitantes e 138.589 usuários, aproximadamente 25,8% da população cadastrada no site. Outro número fornecido é de Balneário Camboriú, a cidade possui 139.155 habitantes e 94.753 cadastrados, valor que corresponde a 68% da população.

De acordo com o site da MeuPatrocínio, para ser um usuário da plataforma é necessário ser maior de idade, fazer o cadastro e o upload de fotos, escolher o perfil em que se encaixa e passar por uma avaliação da equipe. Caso o perfil seja aprovado, ele permanecerá em uma fila de espera por no mínimo 24 horas para que haja o equilíbrio de babies e sugars na plataforma.