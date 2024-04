Influenciadora de Brusque divulga quem venceu sorteio de apartamento

A influenciadora Ianka Cristini, de Brusque, divulgou pelo Instagram neste domingo, 14, quem venceu o sorteio de um apartamento no bairro Cedrinho. Gisele Silva, moradora de Blumenau, foi a vencedora e deve receber as chaves do imóvel nesta segunda-feira, 15.

No dia 31 de março, Ianka publicou um vídeo anunciando o sorteio, em comemoração à marca de 5 milhões de seguidores que a influenciadora atingiu no Instagram. O sorteio mobilizou as redes sociais de moradores de Brusque e região, que compartilharam a publicação para concorrer.

Três milhões de comentários

Durante o dia, Ianka estava com dificuldades para carregar o sorteio. Segundo ela, houve aproximadamente 3 milhões de comentários. Comentar a publicação em que a influenciadora promove o sorteio era um dos requisitos para concorrer ao imóvel.

Após o sorteio, Ianka ligou para a vencedora. Tudo foi divulgado nas redes sociais da influenciadora. O apartamento é avaliado em R$ 400 mil e a vencedora ainda deve receber R$ 50 mil para mobiliar o imóvel.

