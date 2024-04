Edital de licitação do novo trevo da rodovia Antônio Heil é suspenso

O edital de licitação da obra do “novo trevo” da rodovia Antônio Heil (SC-486) foi suspenso. A abertura dos envelopes estava marcada para o dia 8 de abril. A interrupção do processo, que é provisória, ocorre após questionamentos e pedidos de impugnação de empresas licitantes.

A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria de Infraestrutura do estado ao jornal O Município no dia 10 de abril. A pasta informa que trata-se de um procedimento rotineiro. Quando há questionamentos, o processo é suspenso, é realizada análise e depois é retomado.

“O procedimento nestes casos é o processo passar pela análise da equipe da SIE (Secretaria de Infraestrutura) e, se for o caso, para revisão de documentos técnicos, o que ocorreu na segunda-feira, dia de 8 abril. Vencida esta etapa, o processo retorna para prosseguimento do certame”, escreve a pasta.

Não há, até o momento, uma nova data para abertura dos envelopes. O edital havia sido publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 27 de fevereiro. A obra prevê uma melhoria do tráfego na intersecção entre a Antônio Heil e a BR-101.

“Governador vai dar notícias boas”

No começo de março, dias após a publicação do edital, o secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, disse, em entrevista ao jornal O Município, que o governador Jorginho Mello (PL) dará “notícias boas” sobre a obra em breve.

“Está bem encaminhado”, garantiu Jerry. “É uma necessidade e um anseio da classe empresarial. Ficou um gargalo muito grande. Nos próximos dias, o governador vai dar notícias boas”. “Quando ele vier, dará ordem de serviço”, prometeu.

O projeto prevê a construção de quatro alças e dois elevados, com objetivo de desafogar o alto fluxo de veículos que transitam pelo trecho. O trevo liga os municípios de Brusque e Itajaí. A melhoria do tráfego na região é uma demanda de políticos e empresários das duas cidades.

