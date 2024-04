Para os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que estão planejando atividades ao ar livre para este fim de semana, a previsão do tempo mantém um cenário bastante otimista não apontando risco de chuva.

Segundo Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, a tendência para este sábado, 20, e domingo, 21, é que o sol continue predominando sobre a região, mantendo então o clima característico do outono.

De acordo com Coutinho, essa estabilidade climática também pode ser estendida à segunda-feira, 22, que igualmente antecipa um cenário amplamente favorável às práticas externas, embora diante de possível aumento de nuvens.

Conforme mencionado pelo profissional, espera-se que as madrugadas permaneçam amenas, com temperaturas abaixo de 16 a 17°C, enquanto as tardes devem aquecer de forma moderada.

No entanto, não há previsão de calor, com temperaturas oscilando abaixo de 30°C, explica.

Volta da chuva

Sobre a volta da umidade à região brusquense, dados preliminares fornecidos por Coutinho sugerem que na terça-feira, 23, é esperado um aumento mais significativo da nebulosidade, podendo desencadear precipitações com a chegada da noite.

Posteriormente, tanto a quarta-feira, 24, quanto quinta-feira, 25, devem apresentar menos sol e uma maior probabilidade de eventos isolados e ocasionais de chuva, como explica o profissional.

No entanto, ele adianta que não há expectativa para volumes significativos, devido à irregularidade dos eventos, que tendem a afetar algumas áreas da região de Brusque de forma desigual, complementa o especialista da Climaterra.

Sem chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento editorial, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 9

