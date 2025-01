Uma cerimônia especial em memória de Padre Léo, falecido há 18 anos, será realizada às 19h30 desta sábado, 4, no Centro de Eventos Pe. Léo, situado no recanto de São João Batista.

Há programação durante todo o dia no recanto batistense, destinada a acolhidos e consagrados. A missa será uma oportunidade de recordar e celebrar a vida e o trabalho do sacerdote, com história marcada pela criação da Comunidade Bethânia. A comunidade é dedicada a acolhimento, apoio e transformação de pessoas em situações de vulnerabilidade.

“Neste dia de recordação, a Comunidade Bethânia convida todos a se unirem em oração e reflexão, para celebrar a memória do Padre Léo, cujos ensinamentos seguem vivos nos corações dos que o conheceram e nas vidas transformadas pela sua obra. A missa será um momento de fé e espiritualidade, em que os fiéis poderão renovar o compromisso com os ideais que o sacerdote deixou como legado”, afirma a instituição em nota.

Padre Léo é Servo de Deus, título que a Igreja Católica dá a pessoa com processo de canonização oficialmente aberto.

Saiba mais sobre o fundador da Comunidade Bethânia no especial Milagres de Padre Léo, publicado por O Município em 2018.

