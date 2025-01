Jovens avisam PM antes de tentar matar ex-padrasto que abusou da irmã deles, em Laurentino

Um homem de 52 anos sofreu uma tentativa de homicídio pelos seus ex-enteados no município de Laurentino, no Alto Vale, na manhã desta quinta-feira, 2. Os rapazes, de 21 e 22 anos, moradores de Rio do Sul, avisaram a Polícia Militar que o matariam após descobrirem que ele abusou sexualmente da irmã deles, de 12 anos.

Um rapaz ligou ao 190 da PM por volta de 6h informando que ele e o irmão iriam até a casa do ex-padrasto para matá-lo após descobrirem que ele abusou a menina. O homem vivia sozinho desde o fim do relacionamento com a mãe dos jovens

Com informações repassadas pelo rapaz, policiais conseguiram localizar o endereço e a residência do homem. Ele foi encontrado ensanguentado e com corte na cabeça, mas estava consciente. Os bombeiros foram acionados e ele foi levado ao hospital regional de Rio do Sul.

Uma testemunha relatou à PM que teve contato com os irmãos momentos antes do ocorrido e que estaria muito preocupado, pois sabia que ambos desejavam matar o homem.

Os policiais realizam buscas e rondas pela região do Alto Vale, mas os autores, até o momento, não foram localizados.

