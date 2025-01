Ocorreram 12 mortes em acidentes nas rodovias estaduais e federais de Santa Catarina durante as operações de Réveillon da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Os acidentes fatais ocorreram BRs 282 (Cunha Porã, Cordilheira Alta, Águas Mornas e Florianópolis), 153 (Concórdia e Irani), 470 (Gaspar) e 101 (Imbituba), e também nas SCs 447 (Meleiro) e 157 (Quilombo).

BR

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, às 23h59 desta quarta-feira, 1º, a Operação Ano Novo 2024-25, iniciada à 0h da sexta-feira, 27. Nas BRs que cortam o estado, a PRF registrou 105 acidentes, com 132 pessoas ficaram feridas. Oito morreram no local.

Três mortes resultaram de colisões frontais, três mortes em acidentes do tipo saída de pista, uma morte por atropelamento de pedestre e outra por atropelamento de animal equino.

Em Santa Catarina, 5.268 veículos passaram por fiscalização nas unidades da Polícia Rodoviária Federal e 2.978 infrações foram flagradas. Na área criminal, quatro veículos roubados foram recuperados neste período.

SC

A Operação Réveillon 2024-25 PMRv terminou com a divulgação dos números finais nesta quinta-feira, 2. Quatro mortes foram registradas nas rodovias estaduais catarinenses no período compreendido entre o início da noite da última sexta-feira, 27, e a manhã desta quinta-feira, 2.

Três das quatro mortes ocorridas em rodovias estaduais ocorreram num mesmo acidente, na SC-157, em Quilombo, no Oeste do estado.

Diferente da PRF, a PMRv faz a comparação com o ano anterior, utilizando as mesmas datas. Foram contabilizados 90 sinistros ao todo em 2024-25, dois a mais do que em 2022-23. A operação anterior teve o mesmo número de mortes do que a encerrada em 2025, com a diferença que os óbitos ocorreram em quatro acidentes diferentes.

“Durante operação, diversos condutores também foram flagrados desrespeitando o Código de Trânsito Brasileiro, cometendo as mais variadas infrações de trânsito. Entre as cinco mais contabilizadas, destaque para a condução de veículo registrado não licenciado, a recusa ao teste do etilômetro, a não utilização da luz baixa (em rodovias de pista simples, fora do perímetro urbano), a não utilização do cinto de segurança por parte do motorista e a circulação do veículo com o sistema de iluminação alterado”, destaca a PMRv em nota.

