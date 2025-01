Homem entra embaixo de caminhão e morre atropelado em Balneário Camboriú

Um homem ainda não identificado morreu na noite desta quinta-feira, 2, na rua 3700, em Balneário Camboriú, após ser atropelado por um caminhão. Segundo informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu quando o homem se posicionou sob o veículo, que, ao se movimentar, acabou passando por cima dele.

Conforme a PM, testemunhas relataram que o caminhão estava parado na via no momento em que o homem se colocou sob o veículo. O motorista, sem perceber a presença da vítima, iniciou a movimentação e causou o atropelamento.

Quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local, o motorista do caminhão já não estava presente. Com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento, a placa do veículo foi identificada. Então, um boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: