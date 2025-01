A previsão do tempo para Brusque e região nesta sexta-feira, 3, destaca o aumento do calor, com temperaturas sinalizando ultrapassar os 35°C em diversas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o dia será amplamente favorável para atividades ao ar livre, já que o sol deve predominar, ainda que acompanhado por variação de nuvens.

A nota emitida pelo profissional antecipa a baixa probabilidade de chuva, mas sem a descartar completamente.

De forma geral, a maioria das cidades da região brusquense deve encerrar o dia sob condições de tempo seco.

Calor diminui no fim de semana.

Para o fim de semana, Coutinho prevê poucas alterações no padrão climático de Brusque e região em relação à sexta-feira, exceto pela redução gradativa das temperaturas máximas.

Conforme indica seu boletim, no sábado, 4, os termômetros podem ainda registrar picos próximos de 30°C, mas dificilmente ultrapassarão essa marca de forma significativa.

Já no domingo, 5, a tendência é de picos abaixo dos 30°C na maior parte das cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Quanto ao risco de chuva, a probabilidade então permanece baixa, com eventuais precipitações restritas a áreas muito isoladas, explica o especialista.

Calor moderado à vista

De forma geral, o fim de semana promete condições predominantemente favoráveis para atividades externas, com clima típico de verão, marcado por calor apenas moderado e baixo risco de chuva, conclui Coutinho.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 14

