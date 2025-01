Incêndio atinge contêineres em Itajaí e bombeiros utilizam 8 mil litros de água no combate

Na tarde desta quinta-feira, 2, um incêndio atingiu uma estrutura metálica formada por três contêineres refrigerados, em Itajaí. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e mobilizou quatro viaturas para o atendimento. A ocorrência foi registrada por volta das 15h45, na rua Vilardino Liberato Nunes, 389.



Segundo informações do proprietário, os contêineres estavam em processo de transformação para servirem como residência e seriam transportados após a conclusão das obras.

Assim, conforme os bombeiros, o incêndio teria começado durante a realização de soldas na estrutura, o que provocou a propagação das chamas para outros três contêineres, que foram parcialmente queimados.

Incêndio é combatido

Quando as equipes chegaram ao local, as chamas já estavam em fase de diminuição. O combate foi iniciado com resfriamento da área. Foram necessários 8 mil litros de água para extinguir o fogo e realizar o rescaldo completo.

Apesar do susto, não foram registradas vítimas no incidente. O Corpo de Bombeiros Militar orientou o proprietário quanto às medidas de segurança em situações similares. As causas do incêndio serão apuradas.

