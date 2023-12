Concerto de Natal das Luzes ocorre nesta sexta-feira, no Santuário Azambuja, em Brusque

Nesta sexta-feira, 15, após a missa das 19h, acontece mais uma edição do Concerto de Natal das Luzes, no Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque. O evento, patrocinado pela Havan, ocorre desde 2009, idealizado pelo pároco Padre Introvini Milani.

A cada ano, a organização traz um tema diferente para contar a história do Nascimento de Jesus, mesclando comentários com canções. O objetivo é preparar as pessoas para viverem bem o Natal e oferecer ao público uma noite linda com canções natalinas.

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, participa todos os anos do Concerto de Natal das Luzes junto da família. “É uma noite incrível, emocionante. Eu amo essa época de Natal, por isso, fizemos questão de, desde 2012, patrocinar esse grandioso evento em nossa cidade”.

Nesta edição, a Ação Social do Santuário pede ainda para a população que participar do evento, levar um brinquedo novo ou usado, em bom estado, para doar às crianças carentes.

