Confira a programação de Corpus Christi em Brusque e região

Nesta quinta-feira, 15, as igrejas católicas de Brusque e região celebram o dia de Corpus Christi. A festa, realizada 60 dias após a Páscoa, tem como objetivo o ministério da Eucaristia, ou seja, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. O evento começa com a confecção dos tapetes, depois será realiza a missa e a procissão. Confira a programação das igrejas da região abaixo:

Paróquia São Luis Gonzaga (Centro)

5h Confecção dos tapetes na rua Padre Gatone e segue até o convento

9h Missa seguida de procissão

Paróquia Santa Teresinha

5h Confecção dos tapetes, dará a volta em frente à igreja

9h Missa com procissão

Paróquia Santa Catarina (Dom Joaquim)

6h30 Confecção dos tapetes em frente à igreja

8h Missa seguida de procissão

Paróquia São Judas Tadeu (Águas Claras)

5h Confecção dos tapetes, em frente à igreja, passando pelas ruas Santa Cruz e Augusto Klapoth

9h Missa seguida de procissão

Santuário de Azambuja

8h Confecção dos tapetes em frente à igreja, e segue até o seminário

15h Missa seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Guabiruba)

5h Confecção dos tapetes em frente à igreja, e segue até a Policlínica

9h Missa seguida de procissão

Paróquia São José (Botuverá)

9h Missa

Santuário Santa Paulina (Nova Trento)

5h Confecção dos tapetes, em frente à igreja, em direção ao centro comercial.

10h Missa seguida de procissão

15h Missa após a procissão ao redor do santuário

Paróquia São João Batista

16h Procissão saindo da igreja. Depois missa com primeiro dia de novena da Festa de São João Batista